Лондон, , 21:18 — REGNUM Россия возвращается к «силовой политике», поэтому её отношения с Европейским союзом «сильно ухудшились», сообщает 12 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на The Telegraph.

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Издание опубликовало выдержки из якобы утекшего в Сеть документа, который должны будут обсуждать министры ЕС 15 ноября.

Документ под названием «Стратегический компас» также включает в себя заявления США о том, что Москва якобы наращивает свои силы для очередного «вторжения» на Украину.

«Стратегический компас», утверждает издание, максимально приближен к военной доктрине и «Стратегической концепции» НАТО. В «Стратегическом компасе» изложены политические принципы, которые должны применяться во внешней и военной политике ЕС в следующие несколько лет.

«Россия, крупнейший сосед ЕС, остается важным глобальным игроком, который пытается расширить свою геополитическую сферу влияния, опираясь, в основном, на логику игры с нулевой суммой», — цитирует издание текст документа «Стратегический компас».

«Возвращение к политике силы заставляет крупные страны спорить об исторических правах и зонах влияния, а не придерживаться международно согласованных правил и принципов и объединяться для содействия международному миру и безопасности», — поясняется в документе.

Наиболее серьезной проблемой в документе называется ухудшение отношений с Россией. Согласно документу, гибридные тактики, кибератаки и дезинформация, теперь «являются частью реальности в отношениях с Россией».

Нынешнее положение и внешняя политика России, как утверждают авторы документа, противоречат интересам Евросоюза.

«Ее действия в отношении наших общих соседей и на других театрах противоречат европейскому видению мира и интересам ЕС», — заявлено в цитируемом документе.

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