Тверь, , 21:25 — REGNUM Молодые дарования — получатели стипендий имени Василия Васильевича Андреева и имени Сергея Яковлевича Лемешева, а также стипендии и премии губернатора Тверской области определены в Верхневолжье на 2021−2022 учебный год. Размер стипендий и премий для молодых дарований, по решению главы региона, увеличен. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, решение о назначении выплат принято на заседании президиума облправительства, которое 12 ноября провел губернатор Игорь Руденя.

На заседании президиума правительства Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

«Развитие талантов — это труд, к этому необходимо прилагать усилия. Ребята, которые добиваются успехов, — молодцы, стараются, и мы должны мотивировать их не останавливаться на достигнутом. Наша талантливая молодежь, которая удостоена стипендий, хороший пример для других детей Тверской области», — отметил Игорь Руденя.

Размер ежемесячных стипендий им.В.В. Андреева и С.Я. Лемешева увеличен с 3000 рублей до 5000 рублей для студентов профессиональных колледжей Тверской области в сфере культуры, с 2100 рублей до 3500 рублей — для учеников детских школ искусств. На 2021−2022 учебный год получателями стипендии имени В.В.Андреева стали четыре студента Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского, а также шесть учащихся детских школ искусств Верхневолжья по классам «балалайка», «домра», «баян». Ежемесячную стипендию имени С.Я. Лемешева будут получать студент Тверского музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского и воспитанница досугового центра п. Завидово Конаковского района.

Размер ежемесячных стипендий и премий губернатора Тверской области увеличен с 1100 рублей до 3500 рублей для учащихся детских школ искусств, участников клубов, детских и молодёжных общественных объединений региона; с 1500 рублей до 5000 рублей для студентов государственных профессиональных образовательных организаций. Размер премии губернатора Тверской области увеличен с 7500 рублей до 10 000 рублей. Получателями стипендий и премий губернатора Тверской области ежегодно становятся 110 молодых дарований Верхневолжья — возрасте от 10 до 25 лет включительно, особо отличившиеся в учебе и добившиеся общественного признания, лауреаты и дипломанты региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей.