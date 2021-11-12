Москва, , 21:28 — REGNUM Российский праздник 4 ноября посвящен народному единству и как таковой должен еще раз напомнить о том, без чего никакое единство недостижимо, а будет, напротив, сумятица и разлад. О том, возможно ли какое-то единение в условиях, когда бал правят показуха, ханжество и неподкрепленное ничем высокомерие, рассуждает корреспондент ИА REGNUM Дарья Юдкевич.

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Понятно уже давно, что «разделившееся царство не устоит» и стремиться к преодолению всех и всяческих расколов жизненно необходимо для любого общества. которое не желает обрушится в историческое небытие. Для нынешней России, пережившей в ХХ веке два обрушения государства, эта максима должна стать, казалось бы, основой основ. Но не тут-то было. Почему-то, как только наступают очередные испытания на прочность, а они приходят все чаще, на сцену выходят те, кто не желает объединения с согражданами на твердой почве разумных аргументов. Нынешняя ковид-истерика в стиле «бросай мешки, вокзал отходит» вновь показала гнусную готовность хаять и понукать, запугивать и манипулировать «неправильным народом». Эта стратегия никогда до добра не доводила, а сейчас может оказаться опаснее любой эпидемии. Читайте статью Дарьи Юдкевич

Тошнота. Кто против народного единства?