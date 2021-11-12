Москва, , 21:13 — REGNUM Эксперимент с внедрением в российскую реальность технологий искусственного интеллекта (ИИ) может обернуться протаскиванием в правовую сферу совсем уже не экспериментальных норм, вызывающих серьезное беспокойство. Как упёртые российские цифровизаторы торопятся захватить все новые плацдармы в управлении и в чём тут видна связь с развернувшейся компанией по «борьбе с ковидом», рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Михаил Мишустин Михаил Мишустин © ИА REGNUM

Куар-истерия последних месяцев перекликается с усилиями тех, кто продвигает учет, контроль и наблюдение за российскими гражданами за всякие разумные пределы. То, что было в 2020 году только экспериментом в рамках принятого в апреле закона 123-ФЗ об условиях разработки и применения ИИ, теперь начинает обретать угрожающие черты. Все дело в конкретизации в новом законе №258-ФЗ от 31 июля уже 2021 года сфер применения ИИ, которые включили и медицинские сведения о гражданах России. И тут становится понятным беспокойство тех, кто протестует как против неправомерного закручивания как бы антиковидных «гаек», так и против излишнего контроля со стороны цифровой «санитарной диктатуры», которая становится похожа на надгосударственное управление. Неужели российские меры по борьбе с ковидом так и останутся всего лишь калькой с того, что диктует Запад и не просочится ли эта практика через «цифру» в другие области жизни граждан и государства российского? Читайте статью Владимира Павленко

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