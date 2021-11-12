Вашингтон, 12 ноября, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден и председатель КНР Си Цзиньпин 15 ноября проведут переговоры в режиме видеоконференции, заявила 12 ноября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Wangdora92 Флаги США и Китая

По её словам, виртуальная встреча состоится 15 ноября.

«В понедельник вечером, 15 ноября, президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут виртуальную встречу. В продолжение телефонного разговора, состоявшегося 9 сентября, лидеры двух стран ответственно обсудят соперничество между США и КНР, а также определят пути совместной работы там, где наши интересы совпадают», — сообщила Псаки.

Также она заявила, что в ходе предстоящей онлайн-встречи президент США намерен «четко и откровенно» донести до председателя КНР озабоченности Вашингтона относительно политики Китая.