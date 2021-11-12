Багдад, , 21:03 — REGNUM Самолёты прекращают полёты из Ирака в Белоруссию и обратно, сообщает 12 ноября иракское национальное информагентство.

Аэропорт Багдада

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Отметив, что в рамках борьбы с потоком нелегальной миграции в ЕС иракский МИД решил временно отозвать разрешение на работу у почётного консула Белоруссии в Багдаде, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ахмед ас-Сахаф сказал:

«Кроме того, мы приостанавливаем прямые авиарейсы между Ираком и Белоруссией».

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