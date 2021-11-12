Албанские фермеры вступили в столкновение с полицией в ходе акции протеста
Албания, 12 ноября, 2021, 21:05 — ИА Регнум. Фермеры из албанского муниципалитета Люшня 12 ноября провели акцию протеста, в ходе которой вступили в столкновение с полицией.
Как сообщает албанское новостное агентство Politiko. al, фермеры уселись на трассе посреди перекрестка, перекрыв движение на юг страны.
Протестующие требуют прямых выплат отдельным производственным единицам в размере 10 лек на килограмм продукции и аргументируют требование тем, что такие выплаты будут стимулировать производство, а не просто служить инструментом социальной поддержки, они формализируют выплаты и сократят коррупцию и бюрократические издержки государственной поддержки производителей.
Другое требование фермеров состоит в отмене налога на добавочную стоимость на химические удобрения.