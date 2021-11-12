Албания, 12 ноября, 2021, 21:05 — ИА Регнум. Фермеры из албанского муниципалитета Люшня 12 ноября провели акцию протеста, в ходе которой вступили в столкновение с полицией.

Цитата из х/ф «Гроздья гнева». Реж. Джон Форд. 1940. США Разорившиеся фермеры

Как сообщает албанское новостное агентство Politiko. al, фермеры уселись на трассе посреди перекрестка, перекрыв движение на юг страны.

Протестующие требуют прямых выплат отдельным производственным единицам в размере 10 лек на килограмм продукции и аргументируют требование тем, что такие выплаты будут стимулировать производство, а не просто служить инструментом социальной поддержки, они формализируют выплаты и сократят коррупцию и бюрократические издержки государственной поддержки производителей.

Другое требование фермеров состоит в отмене налога на добавочную стоимость на химические удобрения.