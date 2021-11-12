Минск, , 21:04 — REGNUM Блокировку ИА REGNUM в Белоруссии провластные белорусские СМИ пытаются выставить как «справедливую и обоснованную». В чем же конкретно пытаются обвинить неугодное Минску российское информационное агентство и с какими «передергиваниями карт» это делается, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

СМИ Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

Уже громкое «дело регнумовцев» в 2018 году показало как белорусский официоз и как бы антивластные белорусские националисты находятся зачастую в трогательном единении. Тогда в Белоруссии были обвинены и 14 месяцев провели в СИЗО белорусские журналисты ИА «REGNUM» Юрий Павловец, Сергей Шиптенко и Дмитрий Алимкин, что было встречено радостными кликами русофобских националистических информресурсов в Белоруссии. Теперь же, после блокирования ИА REGNUM в белорусской сети, травлей занялся российский медиахолдинг Sputnik, в лице представителей своего белорусского отделения. Любопытно, что сотрудник «Спутника» Вячеслав Шарапов и некий «эксперт» Владимир Груздев лгали на регнумовскую тему, не стесняясь собственных фальсификаций. Досталось и России, которую, с точки зрения упомянутых собеседников, «неправильно представляют». Что же испугало в якобы нагнетаемом образе агрессивной России тех, кто приветствовал борьбу с не устраивающим белорусский официоз агентством? Читайте статью Сергея Артёменко

Почему «Спутник Беларусь» стал рупором КГБ Белоруссии?

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