Вашингтон, 12 ноября, 2021, 20:58 — ИА Регнум. Портативная консоль Nintendo Switch в октябре 2021 года возглавила рейтинг продаж видеоигровых устройств в США. Об этом 12 ноября сообщает портал Game Informer.

Скриншот из игры Metroid Dread Metroid Dread

В интервью газете The Washington Post глава Nintendo of America Дуг Боузер сообщил, что в октябре 2021-го его компания реализовала в США около 711 тыс. консолей Switch, из которых 314 тыс. пришлось на OLED-версии. Что касается Metroid Dread, то за обозначенный период в США было продано 854 тыс. её копий. Боузер отметил, что игра показала лучший результат продаж в истории франшизы.

Напомним, OLED-версия Nintendo Switch поступила в продажу 8 октября 2021 года. В этот же день состоялся релиз Metroid Dread. На известном рейтинговом сайте Metacritic игра получила 88 баллов (из 100) от критиков и 8,7 балла (из 10) от рядовых пользователей.