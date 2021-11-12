Москва, , 22:46 — REGNUM Конфликт между ЕС и Белоруссией может стать еще более острым, если стороны не пойдут на переговоры. Об этом 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Миграционный кризис

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«Если в ближайшие недели давление на Белоруссию и РФ будет лишь усиливаться, и никакого реального диалога с Белоруссией вестись не будет, то конфликт приобретёт ещё более острые формы», — заявил эксперт.

«Вообще, этот кризис — только первая ласточка грядущих драматических конфликтов, похожих на процесс падения Римской империи», — заключил Борисов.

Напомним, что эскалация миграционного кризиса на границе Белоруссии и ЕС осуждалась в телефонном разговоре между и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным 11 ноября.