Варшава, , 21:11 — REGNUM Усилия польского премьер-министра Матеуша Моравецкого по налаживанию взаимопонимания между Польшей и руководством Евросоюза обернулись теперь нарастанием польского евроскептицизма. Почему тема Polexit, выхода Польши из ЕС так и не была преодолена при всех стараниях Моравецкого, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

Усилия Моравецкого, занявшего свой пост в 2017 году с готовностью преодолеть непонимание между Варшавой и Брюсселем, разбиваются о внутреннюю польскую критику отношений с ЕС. Высокопоставленные евроскептики, среди которых выделяется министр юстиции и генпрокурор Збигнев Зёбро, добились больших успехов в продвижении своей точки зрения на возможность Польши соответствовать евросоюзовским требованиям. Этот успех выражается и в том, что упорная оборона премьер-министра Моравецкого, выступавшего в качестве еврооптимиста, начала давать трещины. Даже такой сторонник сближения позиций Варшавы и Брюсселя как нынешний польский премьер-министр заговорил о действиях Европейской комиссии как о «войне против Польши». Тем не менее, у самого Моравецкого еще есть возможность отыграть ситуацию назад, выдвинув вперед оставшийся в тени польский МИД, но сможет ли он остаться в роли беспристрастного арбитра, когда вокруг темы давления Евросоюза на Польшу разгорелись такие страсти? Читайте статью Станислава Стремидловского

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