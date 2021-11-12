Курган, 12 ноября, 2021, 20:53 — ИА Регнум. В Курганской области задержан бывший генеральный директор предприятия по добыче урановых руд АО «Далур» по подозрению в получении коммерческого подкупа и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Dalur.armz.ru АО «Далур». Добыча урана способом подземного выщелачивания

По данным следствия, в 2016 году, занимая должность генерального директора АО «Далур», подозреваемый получил от руководителя одной из фирм коммерческий подкуп в сумме 700 тыс. рублей за содействие в заключении договора подряда на выполнение технических работ на одном из месторождений и оплату в полном объеме. Стоимость работ по заключённому договору составила 56,9 млн рублей.

Зная, что подрядчиком произведена частичная поставка оборудования, гендиректор «Далура» произвёл расчёт по договору в полном объёме, причинив ущерб государственному предприятию в размере восьми миллионов рублей.

«Следователями совместно с сотрудниками УФСБ России по Курганской области проведены обыски по местам регистрации и жительства подозреваемого, в рамках которых изъяты крупные суммы, а также предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела», — говорится в сообщении СУ СКР по Курганской области.

Уже бывший гендиректор АО «Далур» задержан, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.