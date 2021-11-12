Москва, 12 ноября, 2021, 23:19 — ИА Регнум. В случае эскалации конфликта на польской границе и появления жертв среди мигрантов внутри ЕС могут обостриться противоречия, равно как и внутри немецкого политикума. Об этом 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Johannes Ries Германия и ЕС

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

«Лукашенко смешал европейцам все карты, у него есть все шансы выиграть в этой схватке», — заявил эксперт.

«Он показывает им и всем вообще, что найти слабое место в ЕС можно. Дело не в том красиво это или нет. На войне, как на войне. Выигрывает нередко и деревенская хитрость», — пояснил Борисов.

«Политики в ЕС хотят заставить Лукашенко капитулировать перед ними. Но они не понимают, что эскалация ситуации с жертвами приведёт к усилению противоречий внутри самого ЕС (и внутри новой германской коалиции с партией «Зеленые»). Белоруссия и так вся в санкциях, куда еще больше-то?» Тимофей Борисов

«Реальное свое лицо показывает и белорусская оппозиция в Вильнюсе. Что она рекомендует «последнему диктатору Европы»? Депортировать домой всех беженцев силой. Блестящая позиция тех, кто считает себя правозащитниками и демократами, специалистами по правам человека», — считает эксперт.

Напомним, что в отношениях между Белоруссией и странами ЕС разразился кризис, который привел к резкому обострению ситуации на границе.