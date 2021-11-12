Екатеринбург, 12 ноября, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Падение уровня медицины становится в России все более серьезной проблемой. Ошибки медиков зачастую тяжело обнаружить и доказать, но факты грубейших медицинских ошибок продолжают накапливаться с удручающим постоянством. Что творится с самым актуальным для российских граждан медицинским обслуживанием и каких последствий оптимизации медицины еще ждать, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Комаров.

Анестезиолог

Сама процедура общения пациента с врачом сведена, по мнению многих медиков, до уровня шаблона, когда на индивидуальный подход к проблемам конкретного человека не остается ни сил, ни времени. Да и не предполагается такой подход нынешним медицинским регламентом. Это «обездушивание» российской медицины становится источником большого числа ситуаций, когда нехватка тех или иных справок может остановить обследование или лечение в тот момент, когда оно особенно необходимо. Звучит неправдоподобно, но такие случаи нередки, а нынешняя борьба с ковид-19 только усугубила ситуацию. Оптимизированное российское здравоохранение, и без того страдавшее от излишней стандартизации подхода к больным, в условиях борьбы с ковидом-19 и вовсе растерялось. Читайте статью Александра Комарова

В России растет смертность, «потому что врачам запретили думать»?