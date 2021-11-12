Донецк, , 20:48 — REGNUM Село Петровское, расположенное на линии соприкосновения в 40 км к югу от Донецка и находящееся на участке разведения сил и средств № 3 «Петровское — Богдановка», подверглось миномётному обстрелу со стороны ВСУ, сообщает 12 ноября Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Украинский миномётчик Dpsu.gov.ua

Так, ВСУ в 16:30 мск из села Богдановка открыли огонь по Петровскому, выпустив девять мин калибра 120 мм и произведя 50 выстрелов из вооружения БМП-2.

Ранее, в 13:30 мск, украинские боевики обстреляли район села Белая Каменка на юге ДНР: из вооружения БМП-2 ВСУ произвели 30, из автоматического гранатомёта — 29 и из станкового противотанкового гранатомёта — восемь выстрелов.

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