Скопье, 12 ноября, 2021, 20:50 — ИА Регнум. Депутат парламента Северной Македонии из рядов албанской партии «Движение Беса» Кастриот Реджепи 12 ноября явился в полицию и заявил, что его исчезновение на сутки не было связано с похищением — он добровольно укрылся у друга вместе с семьей, чтобы защититься от общественного давления.

Цитата из м/ф «Робоцып». реж Сет Грин, Мэтт Сенрайч. 2005. США Вот это поворот!

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в понедельник, 15 ноября, Реджепи намерен выступить на пресс-конференции.

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Напомним, 11 ноября политик не принял участие в парламентском заседании, на котором оппозиция собиралась вынести вотум недоверия правительству Зорана Заева. Поскольку у оппозиции был всего 50% и 1 голос в парламенте, неожиданная смена этим депутатом позиции привела к тому, что она потеряла большинство и правительство не было свергнуто.