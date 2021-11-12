Вашингтон, 12 ноября, 2021, 20:37 — ИА Регнум. Сценарист Дерби Макдевитт, работавший над играми серии Assassin's Creed, неожиданно объявил о своём возвращении в Ubisoft. Об этом 12 ноября сообщает портал Eurogamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Assassin's Creed Valhalla

«Да, я вернулся в Ubisoft!», — сообщил Макдевитт журналистам. Он пояснил, что понял, что своё желание работать над чем-то новым он сможет реализовать в рамках очередного проекта франшизы Assassin's Creed.

Отметим, что Макдевитт объявил об уходе из компании, в которой проработал около 10 лет, в марте 2021 года. Его заявление стало одной из серии подобных громких новостей об увольнениях ветеранов Ubisoft.