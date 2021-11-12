Тюмень, , 20:29 — REGNUM Тюменец остался без сопровождающего в поездке на операцию в Екатеринбург — его непривитой от COVID-19 супруге не продали билет на поезд. Об этом сообщает портал 72.ru.

Вагон РЖД Dariusz Sieczkowski

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

В пресс-службе «Свердловской железной дороги» журналистам издания не ответили, на каком основании тюменке отказано в продаже билета. При этом заметили, что «безопасность и здоровье пассажиров являются главным приоритетом холдинга «РЖД». Что касается введения QR-кодов на железной дороге, то «компания, безусловно, выполнит все новые требования транспортного законодательства, если они будут приняты».

«Надо отметить, что подобные меры уже приняты почти полгода назад в ряде зарубежных стран — Франции, Турции, ОАЭ. Там также невозможно приобрести проездной билет без документов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест. Конкретные детали прорабатываются и будут определяться положениями законодательства», — заявили в пресс-службе тюменского отделения РЖД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 ноября 2021 года правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроекты о QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах внесли в Госдуму