Нью-Йорк, США, 12 ноября, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр Netflix решил продлить сериал Джо Берлингера «Место преступления» сразу на три сезона. Об этом 12 ноября сообщает twitter-страница компании.

(сс) Stock Catalog Netflix

«Команда, создававшая «Место преступления: Исчезновение в отеле «Сесил» вернулась», — сообщила администрация аккаунта. Она также напомнила, что премьера второго сезона шоу, который называется «Место преступления: убийца на Таймс-сквер», состоится 29 октября 2021 года.

https://twitter.com/netflix/status/1459189244040261632

Напомним, сериал Место преступления: Исчезновение в отеле «Сесил» вышел на Netflix 10 февраля 2021 года. Джо Берлингер также снял для потокового сервиса мини-сериалы «Беседы с убийцей: Записи Теда Банди» и «Джеффри Эпштейн: Грязный богач».