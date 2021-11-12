Москва, , 20:26 — REGNUM Белоруссии следует понимать, что вина за любое происшествие с беженцами на границе их страны и Евросоюза будет возложена на Минск. Об этом 12 ноября заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Мигранты в Австрии Metropolico.org

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«Когда говорят о гуманитарной катастрофе, которая может произойти, если она произойдет, то это случится на территории Белоруссии. Отвечать за это будет белорусская сторона», — спрогнозировал режиссер.

Причем любое ЧП с беженцами будет максимально использовать польская сторона. Для них это станет идеальной ситуацией.

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