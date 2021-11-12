Приштина, , 20:33 — REGNUM В Косово 12 ноября в результате исследования 1351 образца выявлено 16 носителей коронавируса, признаны излечившимися 17 человек, за день скончался один пациент с COVID-19 — это первая смерть за три недели. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Национальная библиотека Приштины Albinfo

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Всего в Косово с начала пандемии выявлено 160 906 случаев заражения, не считая сербского населения края, 157 521 пациент излечился, 2979 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже три недели суточная смертность равна нулю.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения балансирует на одном уровне уже несколько недель и сейчас составляет 427. Всего на больничном лечении находятся 12 пациентов с COVID-19, еще 24 человека проходят в стационаре восстановление после этой болезни.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 747 723 человека, при этом произведено уже свыше 1 591 886 инъекций вакцины.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово за сутки выявили шесть носителей коронавируса