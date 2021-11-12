Москва, 12 ноября, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Имена победителей конкурса на соискание премий имени Корнея Чуковского объявлены в Москве. Об этом 12 ноября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Издательство «Искусство». 1979 Корней Чуковский. «Чукоккала»

В мероприятии приняли участие детские писатели, поэты и переводчики, произведения которых были опубликованы в 2020—2021 годах, но не позднее даты объявления конкурса. Лауреатов определили в шести академических и одной народной номинации. Размер призового фонда для каждого победителя установлен в размере 1 млн рублей. ъ

«Завершился второй сезон конкурса. Интерес к нему растет вместе с количеством поданных заявок на участие. Премия знакомит читательскую аудиторию с талантливыми детскими писателями, поэтами и переводчиками со всей страны. От лица правительства Москвы благодарю участников и поздравляю победителей!» — сказала Сергунина.