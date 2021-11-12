Лондон, 12 ноября, 2021, 20:11 — ИА Регнум. Британская поп-певица Адель, готовящаяся к выпуску своего четвертого студийного альбома под названием «30», в своем недавнем интервью порталу Rolling Stone она сообщила, что следующим синглом в преддверии выхода пластинки станет песня «I Drink Wine».

Скриншот с YouTube Певица Адель

В октябре Адель совершила свой долгожданный камбэк, выпустив «Easy On Me» в качестве лид-сингла ее первого за шесть лет альбома. Согласно отрывку из интервью, трек посвящен «избавлению от своего эго». Адель сказала: «Я принимала все близко к сердцу в тот период своей жизни, поэтому слова песни «Я надеюсь, что научусь преодолевать себя» сравнимы с другими моими словами «Как только я сделаю это, тогда, возможно, я позволю тебе любить меня».

На прошлой неделе в новой рекламе компании Amazon был показан фрагмент другой песни из нового альбома. Зрители могли услышать часть песни «Hold On». В социальных сетях Адель описала альбом как «путешествие в самый бурный период моей жизни». Пластинка «30» будет доступна для прослушивания с 19 ноября.