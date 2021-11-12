Санкт-Петербург, , 20:25 — REGNUM Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 17 часов 15 ноября срок задержания бывшему начальнику городского Управления социального питания Алексею Барабанщикову и четверым его подельникам. Об этом сообщили 12 ноября в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. После истечения срока задержания суд должен будет избрать меру пресечения.

Суд

Барабанщиков и четверо других задержанных органами ФСБ лиц подозреваются в причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенном группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

Напомним, Барабанщиков возглавлял Управление соцпитания вплоть до задержания, о котором стало известно 12 ноября.

Аналогичное решение принято в отношении Олега Лукина, Ростислава Савинова, Андрея Ахрамеева и Ольги Печень.

Как отмечает «Фонтанка» речь идет об ущербе бюджету Петербурга при заключении контрактов на организацию школьного питания. Ущерб оценивается в 23,8 млн рублей.

По данным издания, Савинов — экс-директор АО «Комбинат социального питания Красносельского района» (КСП), занявший эту должность весной 2020 года, после назначения Барабанщикова начальником Управления социального питания Петербурга. Олег Лукин ранее работал в ООО «СП Конкорд» и исполнительным директором ОАО «Социальное питание Север». Ольга Печень выполняла функции бухгалтера и была допущена к документации принадлежащих городу комбинатов питания, в том числе Красносельского КСП. Андрей Ахрамеев также имел доступ к бухгалтерии социального питания.

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