Москва, 12 ноября 2021, 20:13 — REGNUM Правительство России предложило отредактировать ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в котором будут закреплены новые антиковидные ограничения. Об этом сообщила 12 ноября вице-премьер страны Татьяна Голикова.
Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»
Комментируя предложенное нововведение, Голикова пояснила:
Эти документы не нужно будет предъявлять при посещении организаций, обеспечивающих население продовольствием, товарами первой необходимости, и аптек. Посещая магазины и аптеки, отмечает Голикова, люди должны надевать маски и перчатки.
До этого момента человек может посетить вышеуказанные мероприятия и заведения (которые с 1 февраля смогут посещать только те, у кого есть сертификат), при наличии отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19. Чиновник добавила, что принятые меры будут действовать до 1 июня 2022 г.
Читайте также: Законопроекты о QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах внесли в Госдуму
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Госдуму внесены законопроекты об использовании QR-кодов на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятия.
Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Госдумы: проект «электронный концлагерь» начинает воплощаться