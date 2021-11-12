Москва, 12 ноября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. СМИ России обсуждают исследование о динамике роста числа официально зарегистрированных самозанятых в России, проведенное аналитиками сервисов «СберУслуги» и ЮKassa. «Самозанятых в России стало больше в 2,4 раза», — сообщает «Национальная служба новостей». «Какие самозанятые больше всего зарабатывают в России», — интересуется «Российская газета». «За 2021 год число самозанятых в России выросло в 2,4 раза. Оборот платежей самозанятых увеличился в 3,9 раза, а число оплаченных заказов — в 3,6 раза», — публикует громкий заголовок «Комсомольская правда». Статья почему-то сопровождена фотографией самозанятой, у которой в руках Налоговый кодекс, хотя экспериментальный правовой режим регулируется отдельным федеральным законом и в Налоговом кодексе нет ни одного упоминания о самозанятых. «Названы профессии самозанятых с наибольшими доходами», — анализирует материалы исследования автор www.banki.ru. ТАСС уполномочен заявить: «Исследование: число самозанятых в России с начала года выросло в 2,4 раза».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Яндекс.Такси»

Подобное формирование заголовков связано с недостаточно полным пониманием журналистами того, что «СберУслуги» и «ЮKassa» исследовали часть рынка услуг, которые предоставляют они сами, а не другие операторы электронных площадок ФНС (всего в реестре ФНС 48 электронных площадок https://npd.nalog.ru/aggregators/ ) и кредитные организации (всего их в реестре ФНС 27 кредитных организаций https://npd.nalog.ru/credit-orgs/ ).

Иными словами, если «по данным «СберУслуг», чаще всего в статусе самозанятых свои услуги предоставляют фрилансеры», то это касается только сервиса «СберУслуги», а не всего рынка в целом. Потому что самая массовая категория самозанятых это таксисты сервиса «Яндекс.Такси» (перевозка пассажиров и багаж https://www.kp.ru/daily/28355/4502624/ ).

По данным «СберУслуги» и «ЮKassa» 66% от общего оборота за 2021 год принадлежит образовательным услугам, однако если свериться с данными ФНС это не самые массовые категории самозанятых, 45 тыс. самозанятых в образовании против 194 тыс. таксистов и 88 тыс. курьеров (наибольшая доля принадлежит «Яндекс.Такси»).

Да, получается, что репетиторы зарабатывают больше других категорий самозанятых, но только если анализировать аудиторию «СберУслуг», а не рынка услуг самозанятых в целом. При всем желании СМИ рапортовать о заслуженных успехах по развитию экспериментального правового режима обсуждение показателей по России невозможно без сравнения с показателями «Яндекс.Такси».

Число регистраций в качестве самозанятых показатель важный, но гораздо менее важный, чем размер доходов, регистрируемый через электронный сервис. Сто зарегистрированных самозанятых и один, который платит налог или 100 зарегистрированных и 100, которые платят налог. Есть ли разница для общества и государства?

О соотношении показателей регистрации доходов «СберУслуг» и «Яндекс» можно косвенно судить по одной из новостей ФНС, в которой электронные площадки были расположены в порядке старшинства по регистрации дохода: «Около 40% доходов самозанятых регистрируются через программные продукты партнеров без использования приложения «Мой налог». Наиболее популярны среди самозанятых сервисы, предоставляемые Сбербанком, Tinkoff, Альфа-Банком, КИВИ-Банком, «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и Достависта».Первым оказался Сбербанк, а сервисы «Яндекс» разделили последние места с «Доставистой», хотя по числу привлеченных самозанятых «перевозка пассажиров и багажа» явный лидер с отрывом.

Рудольф Голованов.