Тбилиси, 12 ноября, 2021, 20:10 — ИА Регнум. Врач и глава Ассоциации клиник Грузии Вили Пачкория объявил о начале голодовке солидарности с голодающим в заключении бывшим президентом Михаилом Саакашвили, сообщает 12 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Facebook.com/moc.gov.ge Михаил Саакашвили скандалит с тюремщиками

Пачкория заявил, что он будет голодать до тех пор, пока власти не переведут Саакашвили из тюрьмы в гражданскую клинику, где бывший президент получит всю необходимую ему медицинскую помощь.

Пачкория решил начать голодовку после того, как министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе так и не отреагировала на его требование о помещении Саакашвили в гражданскую клинику.

Пачкория заявил о том, что жизнь пациента в Грузии не защищена, и что единственным способом защитить его права является голодовка.

Напомним, что 8 ноября Михаил Саакашвили был помещён в больницу при тбилисской тюрьме.