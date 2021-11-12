Вашингтон, 12 ноября, 2021, 20:04 — ИА Регнум. Геймеры, ожидающие релиза Halo Infinite могут получить доступ к многопользовательскому режиму игры уже 15 ноября 2021 года. Об этом 12 ноября сообщает портал GamesRadar.

343 Industries Halo Infinite

Администрация страницы HaloDotApi утверждает, что релиз онлайн-компонента игры состоится в 20-летнюю годовщину релиза Halo: Combat Evolved. Издание отметило, что она не пояснила, почему пришла к такому выводу.

https://twitter.com/halodotapi/status/1458747370305376256

Напомним, релиз Halo Infinite запланирован на 8 декабря 2021 года, игра выйдет на ПК и консолях Xbox One и Xbox Series X/S. Ожидается, что сюжетно она станет продолжением Halo 5: Guardians. Оригинальная игра Halo: Combat Evolved вышла 15 ноября 2001 года.