Париж, 12 ноября, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на полях Парижского форума мира провел переговоры с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти. Об этом Боррель сообщил на своей официальной странице в «Твиттере» 12 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Боррель отметил, что в кратчайшие сроки нужно добиться продвижения диалога о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной.

«Хорошая встреча с премьером Альбином Курти на полях Парижского форума мира. Мы обсуждали региональное сотрудничество, борьбу против коррупции и необходимость продвижения в срочном порядке диалога Белграда и Приштины. Мы затронули вопросы евроинтеграции, обсудили следующую встречу Внешнеполитического совета по Западным Балканам и важный двухсторонний проект», — отметил Боррель.

Напомним, что ранее Канцелярия по Косово и Метохии правительства Сербии сообщила о том, что новый раунд переговоров делегаций Белграда и Приштины при посредничестве Евросоюза состоится 16 ноября в Брюсселе.