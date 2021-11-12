Оренбург, 12 ноября, 2021, 20:04 — ИА Регнум. В селе Кваркено Оренбургской области убиты 20-летняя местная жительница и ее трехлетний ребенок. Возбуждено уголовное дело. Об этом соббщает СУ СКР по региону.

kropekk_pl Кровь

По данным следствия, вечером 12 ноября в квартире жилого дома обнаружены тела собственницы жилья и ее маленького ребенка. Оренбуженка была зарезана, а ее дочь задушена.

Уголовное дело возбудили по пунктам «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Прокуратурой района установлен контроль за ходом и результатами расследования данного уголовного дела.

В результате неотложных следственных действий органом предварительного расследования получены сведения о лице, по версии следствия, причастного к совершению преступления. Ведется розыск подозреваемого.