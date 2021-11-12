Москва, 12 ноября, 2021, 20:09 — ИА Регнум. Белорусская авиакомпания «Белавиа» вместо рейсов на Ближний Восток могла бы перенаправить свои самолеты в Крым. Об этом 12 ноября заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Nikolaiko27 Самолёт авикомпании Белавиа

Таким образом перевозчик мог бы поправить свое финансовое положение, с учетом того, что рейсы в российский полуостров пользовались бы большим спросом среди белорусских граждан.

«Я бы предложил, чтобы «Белавиа» могла лучше работать, может отменить какие-то рейсы из Ирака и Сирии, и в Крым организовать рейсы. Давно пора, если на то пошло. Мне порой не очень понятно, почему самый близкий союзник России объявляет, что газ перекроет российский на Запад, еще что-то», — сказал Шахназаров.