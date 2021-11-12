Челябинск, 12 ноября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. В Челябинске гражданин 1969 года рождения продал бетономешалку, которую взял в аренду у своего друга. Об этом сообщает областной главк МВД.

Бетономешалка

Спецтехнику он арендовал ещё в 2019 году. А затем продал её по фиктивному договору. Приятель узнал об этом случайно, когда увидел свой транспорт и разговорился с водителем.

Теперь незадачливому коммерсанту предстоит отвечать за мошенничество. Ему грозит до шести лет колонии.