Тбилиси, 12 ноября, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Депутат Европарламента и бывшая министр иностранных дел Польши Анна Фотыга объявила о своём намерении встретиться в тюрьме с Михаилом Саакашвили, сообщает 12 ноября грузинский телеканал «Формула».

European Parliament Анна Фотыга

Фотыга встретилась с голодающей уже десятый день прямо в здании парламента оппозиционным депутатом Еленой Хоштария. Фотыга заявила о том, что уже направила в грузинскую пенитенциарную службу просьбу о встрече с Саакашвили. Однако ответа от тюремного ведомства пока не поступило.

Фотыга также намерена провести встречи с рядом оппозиционных грузинских деятелей, омбудсменом Нино Ломджария и американском адвокатом Саакашвили Майклом Сэндвиджем.

Напомним, что Фотыга была инциатором создания письма в поддержку Михаила Саакашвили, которое недавно подписало 72 европейских и постсоветских политиков и депутатов.