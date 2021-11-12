Париж, , 19:48 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис провела краткую встречу с премьер-министром Греции Кирьякосом Мицотакисом в кулуарах Международной конференции по Ливии, которая проходит в Париже 12 ноября. Об этом сообщает AMNA.

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Согласно правительственным источникам, они обсудили недавнее подписание Соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США (MDCA) и возможные даты визита греческого премьера в Соединенные Штаты.

Представители Греции впервые участвуют в такой встрече на высоком уровне по Ливии. Позиция Греции заключается в поддержке полного применения Соглашения о прекращении огня от 23 октября 2020 года и максимально быстрого вывода всех иностранных отрядов и наемников.