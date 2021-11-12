Нью-Йорк, США, 12 ноября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Потоковый сервис HBO Max выложил в сеть новый трейлер сериала «И просто так…». Видео было опубликовано 12 ноября на YouTube-канале компании.

Цитата из т/с «Секс в большом городе». Реж. Даррен Стар. 1998-2004. США Любительницы

Зрители могут видеть в ролике не только Сару Джессику Паркер, Синтию Никсон и Кристин Дэвис, но также Сариту Чоудхури («Легенда о Зелёном рыцаре») и Сару Рамирес («Анатомия страсти»), которые присоединились к проекту. В кадре также появляется покойный Уилли Гарсон (Стенфорд Блетч), который ушёл из жизни 22 сентября 2021 года.

Напомним, премьера шоу «И просто так…» состоится на HBO Max 9 декабря 2021-го. События в нём будут происходить через 20 лет после тех, что были показаны в популярном сериале «Секс в большом городе».