Скопье, , 20:13 — REGNUM В Северной Македонии 12 ноября в результате обследования 3296 образцов было выявлено 469 новых носителей коронавируса, 375 пациентов выздоровели. За сутки в стране скончались 13 больных COVID-19.

Скопье, всадники Diego Delso

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Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 50 человек с коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала эпидемии в стране выявлено 208 467 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7307, 192 745 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения насчитывается 8415.

Вакцинацию от COVID-19 прошло 46% взрослого населения Северной Македонии.

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