Новосибирск, 12 ноября 2021, 19:44 — REGNUM В Новосибирске окончено предварительное расследование уголовного дела о торговле подложными справками об отсутствии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщило управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Коронавирус
Коронавирус
Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«Противоправные действия были пресечены летом этого года сотрудниками отдела уголовного розыска. На территории аэропорта «Толмачёво» оперативники задержали мужчину, который за три тысячи рублей предоставил иностранному гражданину подложную справку об отсутствии у последнего новой коронавирусной инфекции, чтобы тот смог покинуть территорию Российской Федерации. При этом злоумышленник заверил покупателя в подлинности документа», — рассказали в ведомстве.

Полицейские установили, что за восемь тысяч рублей подозреваемый сбыл поддельные справки ещё двум жительницам среднеазиатского государства, которые также ожидали вылета за границу.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в Обской городской суд Новосибирской области.