Вашингтон, , 19:54 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп 11 ноября призвал Приштину и Белград не выходить из Вашингтонских соглашений, заключенных немногим более года назад при его посредничестве.

Реакция Александра Вучича на слова Дональда Трампа о том, что в соответствии с Вашингтонскими соглашениями Сербия переносит посольство в Иерусалим Скриншот видео

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик подчеркнул, что соглашения были «историческими» и что от их исполнения зависят жизни людей.

По словам Трампа, визит бывшего представителя Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричарда Гренелла был призван подчеркнуть важность этого соглашения.

Основные положения Вашингтонских соглашений между США и Сербией и США и Косово сводятся — к следующему:

реализация Косово и Сербией совместных инфраструктурных проектов при посредничестве Эксимбанка США;

присоединение обеих сторон к мини-Шенгену (ныне Open Balkan);

возобновление автомобильного и жд сообщения между Белградом и Приштиной;

взаимное признание дипломов;

совместное использование Косово и Сербией ресурсов водохранилища Газиводе;

диверсификация источников электроэнергии;

отказ от провайдеров 5G интернета из Китая;

декриминализация гомосексуализма;

борьба с кибернетической преступностью;

запрет Хезболлы (Ливан);

Косово накладывает годовой мораторий на попытки вступления в международные организации, Сербия на год отказывается от кампании по отзыву признаний независимости Косово;

Косово признает Израиль и обязуется открыть посольство в Иерусалиме. Сербия обязуется открыть коммерческое представительство в Иерусалиме и перенести посольство в Иерусалим в июле 2021 года.

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