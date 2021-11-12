Вашингтон, 12 ноября, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп 11 ноября призвал Приштину и Белград не выходить из Вашингтонских соглашений, заключенных немногим более года назад при его посредничестве.

Скриншот видео Реакция Александра Вучича на слова Дональда Трампа о том, что в соответствии с Вашингтонскими соглашениями Сербия переносит посольство в Иерусалим

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик подчеркнул, что соглашения были «историческими» и что от их исполнения зависят жизни людей.

По словам Трампа, визит бывшего представителя Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричарда Гренелла был призван подчеркнуть важность этого соглашения.

Основные положения Вашингтонских соглашений между США и Сербией и США и Косово сводятся — к следующему: