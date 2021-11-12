Трамп призвал не забрасывать его балканское наследие
Вашингтон, 12 ноября, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп 11 ноября призвал Приштину и Белград не выходить из Вашингтонских соглашений, заключенных немногим более года назад при его посредничестве.
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Реакция Александра Вучича на слова Дональда Трампа о том, что в соответствии с Вашингтонскими соглашениями Сербия переносит посольство в Иерусалим
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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик подчеркнул, что соглашения были «историческими» и что от их исполнения зависят жизни людей.
По словам Трампа, визит бывшего представителя Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричарда Гренелла был призван подчеркнуть важность этого соглашения.
Основные положения Вашингтонских соглашений между США и Сербией и США и Косово сводятся — к следующему:
- реализация Косово и Сербией совместных инфраструктурных проектов при посредничестве Эксимбанка США;
- присоединение обеих сторон к мини-Шенгену (ныне Open Balkan);
- возобновление автомобильного и жд сообщения между Белградом и Приштиной;
- взаимное признание дипломов;
- совместное использование Косово и Сербией ресурсов водохранилища Газиводе;
- диверсификация источников электроэнергии;
- отказ от провайдеров 5G интернета из Китая;
- декриминализация гомосексуализма;
- борьба с кибернетической преступностью;
- запрет Хезболлы (Ливан);
- Косово накладывает годовой мораторий на попытки вступления в международные организации, Сербия на год отказывается от кампании по отзыву признаний независимости Косово;
- Косово признает Израиль и обязуется открыть посольство в Иерусалиме. Сербия обязуется открыть коммерческое представительство в Иерусалиме и перенести посольство в Иерусалим в июле 2021 года.