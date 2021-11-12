Кемерово, 12 ноября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Военнослужащие мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, в ходе учения предотвратили захват складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами условным противником. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.

Центральный военный округ Военные учения

«По замыслу учения, на территорию воинской части, где расположены склады, скрытно проникла диверсионная группа. Получив сигнал тревоги, подразделения антитеррора выдвинулись в район захваченных объектов. Одна группа, применив штатное вооружение, вытеснила противника с территории парка, а группа усиления осуществила блокирование диверсионной группы возле КПП и уничтожила ее. Далее военнослужащие выполнили осмотр складов на предмет выявления установленных условным противником взрывчатых веществ», — уточнили в Центральном военном округе.

Отмечается, что для создания обстановки, приближенной к реальной, использовались холостые боеприпасы и имитационные средства. К учению привлекалось более 200 военнослужащих, было задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.