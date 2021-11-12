Москва, , 19:25 — REGNUM Комитет Госдумы по информполитике при обсуждении законопроекта о запрете для СМИ упоминать национальность преступника учтет мнение профессионального сообщества, заверил глава комитета Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«При обсуждении законопроекта комитет по информполитике обязательно будет учитывать позицию профессионального сообщества», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Союз журналистов России (СЖР) не поддержал идею запрета упоминать национальность преступника в СМИ.

«Наверное, что-то запрещать СМИ — это неправильно, потому что у нас свобода слова. Если СМИ не нарушают гражданский и уголовный кодекс, то писать и говорить все могут все, что считают необходимым», — сказал глава союза Владимир Соловьёв.

Заксобрание Чечни выступило с инициативой ввести запрет на распространение в СМИ сведений о национальности преступника, соответствующий документ будет внесен в Госдуму.

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