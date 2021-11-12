Тюмень, , 19:21 — REGNUM Власти Тюмени намерены проложить тоннель под железной дорогой в центре города. Сооружение соединит улицы Первомайскую и Калинина, сообщил в своей колонке на DK.RU замдиректора муниципального департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин.

Тоннель

Как отмечает Сорокин, Тюмень исторически разделена двумя основными преградами — рекой Турой и железнодорожной магистралью.

«Устройство любого дополнительного коридора, соединяющего различные части города положительно скажется на транспортной обстановке», — отметил Евгений Сорокин.

Проектирование строительства автодорожного тоннеля на пересечении с железнодорожными путями в створе ул. Первомайской и ул. Калинина в Тюмени, по словам Евгения Сорокина, планируется в 2022 году. На разработку проекта тоннеля планируется затратить около 230 млн рублей. Данная сумма обусловлен сложностью объекта и необходимостью переноса большого количества инженерных коммуникаций.