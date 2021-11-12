Кемерово, , 19:22 — REGNUM В Новокузнецке завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней местной жительницы. Ей предъявлено обвинение по статье «Присвоение или растрата», сообщили в региональном управлении МВД РФ.

В почтовом отделении U.S. Air Force

«В полицию поступило заявление о хищении начальником одного из местных почтовых отделений связи денежных средств в крупном размере. Недостача была выявлена в ходе инвентаризации, проведённой сотрудниками Новокузнецкого почтамта. Полицейские задержали подозреваемую», — рассказали в ведомстве.

Женщина полностью признала вину и пояснила, что забирала наличные из кассы, а также не оприходовала некоторые операции. Также установлена её причастность к хищению трёх пенсионных выплат по утере кормильца, предназначавшихся 17-летнему новокузнечанину.

Общая сумма ущерба — более 360 000 рублей. Деньги обвиняемая потратила на личные нужды.

Уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.