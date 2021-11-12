Велико-Тырново, Болгария, 12 ноября, 2021, 19:19 — ИА Регнум. В районе города Велико-Тырново на севере Болгарии местная полиция остановила автомобиль, в багажнике и салоне которого находилась крупная партия наркотических веществ. Об этом 12 ноября сообщило софийское издание «Монитор».

Фото пресс-службы УФСБ России по Калужской области Наркотики

Согласно официальной информации, в ходе предварительной проверки транспортного средства были выявлены тайники с 200 килограммами наркотика. При этом водитель машины, 27-летний гражданин Болгарии, отказался объяснить происхождение и назначение груза.

По предварительным данным, общая стоимость изъятого груза составляет более шести миллионов левов ($3,5 млн). Если вина потенциального наркокурьера будет доказана, ему грозит тюремное заключение на срок до десяти лет.

Напомним, ранее официальная София объявила о начале масштабной акции по борьбе с наркотрафиком в Болгарии. Предполагается, что в ближайшее время в уголовный кодекс республики будут внесены специальные изменения, предполагающие ужесточение наказания для лиц, обвиняемых в хранении и распространении наркотиков.