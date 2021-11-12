Тирана, , 19:20 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 3498 человек выявили 573 новых случая заражения коронавирусом, скончались в стране пять пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 458 пациентов. Об этом сообщило вечером 12 ноября министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Тирана, Албания Ergys Veliu

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 192 013 случаев заражения коронавирусом, 180 687 человек излечились, скончались 2978 пациентов с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 8343, из них около половины — 4455 — приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 165 пациентов. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло.

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