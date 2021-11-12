Москва, , 19:15 — REGNUM Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России отработали задачи практического десантирования на незнакомой площадке в Белоруссии, сообщает 12 ноября Минобороны РФ.

ВДВ Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военное ведомство отмечает, что задачи учения выполнены в полном объеме, при этом было проведено совместное тактическое учение с вооруженными силами Белоруссии.

«Подразделение Воздушно-десантных войск России выполнило задачи по практическому десантированию на незнакомой площадке приземления на территории Республики Беларусь, где также приняло участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил. Задачи учения выполнены в полном объеме», — указано в сообщении Минобороны России.

Участвовавший в этих учениях личный состав ВДВ возвращается в пункты постоянной дислокации.

В учениях было задействовано около 250 солдат и офицеров, которые высадились с самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации, взлетевших с аэродрома на территории России.

Читайте ранее в этом сюжете: «Бабуины бряцают своим достоинством» — сети об агрессии США в Чёрном море