Москва, 12 ноября, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России отработали задачи практического десантирования на незнакомой площадке в Белоруссии, сообщает 12 ноября Минобороны РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM ВДВ

Военное ведомство отмечает, что задачи учения выполнены в полном объеме, при этом было проведено совместное тактическое учение с вооруженными силами Белоруссии.

«Подразделение Воздушно-десантных войск России выполнило задачи по практическому десантированию на незнакомой площадке приземления на территории Республики Беларусь, где также приняло участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил. Задачи учения выполнены в полном объеме», — указано в сообщении Минобороны России.

Участвовавший в этих учениях личный состав ВДВ возвращается в пункты постоянной дислокации.

В учениях было задействовано около 250 солдат и офицеров, которые высадились с самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации, взлетевших с аэродрома на территории России.