Магнитогорск, Челябинская область, , 19:14 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области сотрудники полиции поймали группу подозреваемых в сбыте наркотиков. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Наркотики

Rosgvard.ru

Всего стражи порядка изъяли более 184 граммов вещества синтетического происхождения и более 86 граммов растительного. Под подозрение попали трое местных жителей возрастом от 33 до 45 лет. Все они не работающие и ранее не судимые. По данным полиции, эти лица собирались продавать нарковещества.

Теперь троице грозит до 20 лет заключения. Пока их водворили в изолятор временного содержания.