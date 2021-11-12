Магнитогорск, Челябинская область, 12 ноября, 2021, 19:14 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области сотрудники полиции поймали группу подозреваемых в сбыте наркотиков. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Rosgvard.ru Наркотики

Всего стражи порядка изъяли более 184 граммов вещества синтетического происхождения и более 86 граммов растительного. Под подозрение попали трое местных жителей возрастом от 33 до 45 лет. Все они не работающие и ранее не судимые. По данным полиции, эти лица собирались продавать нарковещества.

Теперь троице грозит до 20 лет заключения. Пока их водворили в изолятор временного содержания.