12 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 19:48 — REGNUM Информация, согласно которой государственное агентство Украины по вопросам кино впервые запретило прокат фильма «Ржевский против Наполеона» (Россия, 2011, режиссер М. Вайсберг), в котором одну из главных ролей сыграл президент этой страны Владимир Зеленский, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 12 ноября в социальной сети Facebook.

Перевод Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украинцы каждый день смотрят сериал с его участием под названием: «Смотрите, я президент», — издевается Олег Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое решение украинских властей выглядит попросту нелепо. Многие мировые артисты, попавшие во власть, не стеснялись своего предыдущего «места работы», в отличие от Зеленского, которому словно кость в горле стоит его комическое прошлое.

«Вряд ли во время президентства Рейгана в США запрещали фильмы с его участием, кроме того, я не слышал, чтобы в Америке под запретом был «Терминатор», когда место губернатора Калифорнии занял Арнольд Шварценеггер. Тут вопрос в размере личности, её значимости и её творческом наследии. В данном случае ни первое, ни второе, ни третье, очевидно, не наблюдается», — отмечает Oleg L.

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленский постепенно сходит с ума, раз берётся запрещать фильмы с его участием, где он выставлен в каком-то не таком свете, какой ему удобен.

«Вот такой на Украине президент. Стыдится своего прошлого. Сам опустился в своё время на самое дно, снимался в откровенном позоре, а теперь пожинает плоды. Ничего, ему ещё припомнят. Я вот лично не знаю ни одного достойного фильма с его участием. Пускай запрещают вообще все эти картины. Никто даже не расстроится», — уверена Галина У.

Владимир Зеленский в роли президента Голобородько Цитата из к/ф «Слуга народа». Реж. Алексей Кирющенко. 2015-2018. Украина

«Зеленский уже боится, что все над ним смеются. Трус, а не президент. Вышел из клоунов, туда и вернёшься», — указывает Tatjana S.

Часть людей считает, что тактика украинских властей по запрету данного фильма выбрана неправильно, потому что теперь каждый интересующийся человек залезет в интернет, чтобы узнать, в чём там таком запрещённом снимался украинский президент.

«Вот у Зеленского и поехал крышняк окончательно. Ну, снимался он в фильме и что? Кому вообще какое дело? Никто бы и не узнал, что такой фильм был. Вы что, не знаете об эффекте Барбары Стрейзанд, когда в интернете всплывает всё то, что было запрещено? Теперь все знают, где и как снимался украинский президент», — пишет Валерий У.

Ряд пользователей предупреждает о том, что если Зеленский не остановится на таких нелепых запретах, то вскоре мы сможем увидеть его во всей его тиранической «красе».

Владимир Зеленский в роли Наполеона Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

"Маленький фюрер недоволен, что над ним посмеиваются? Ну, тогда жди беды. Ничтожные личности готовы всех вокруг утопить в крови, в них нет ничего человеческого, лишь желание доказать, что они чего-то стоят», — написал Сергей М.

Напомним, 11 ноября агентство «Украинские новости» опубликовало информацию, согласно которой государственное агентство Украины по вопросам кино впервые запретило прокат фильма «Ржевский против Наполеона» (Россия, 2011, режиссер М. Вайсберг), в котором одну из главных ролей сыграл президент этой страны Владимир Зеленский.